Побоявшись врезаться в левый отбойник, водитель резко повернул вправо, где его поджидал другой отбойник.

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Поведение водителя темно-красной Тойоты RAV4 на видео кажется странным. Вместо того чтобы спокойно ехать по центру полосы, водитель начал прижиматься к металлическому барьеру, разделяющему встречные потоки транспорта, — видимо, отвлекся от управления. Чтобы избежать столкновения, водитель начал тормозить и резко вывернул руль вправо, после чего, не переставая тормозить, решил скорректировать траекторию и повернул руль влево. Этим он добился эффекта маятника, и кроссовер занесло.

Ударившись о левый отбойник, автомобиль быстро пересек три правые полосы и почти под прямым углом врезался в правое ограждение трассы, перепрыгнул через него, снес мачту освещения, крутанулся на переднем бампере и приземлился на колеса. На снятых кадрах видно, что в салоне раскрылись боковые подушки безопасности, как со стороны водителя, так и со стороны переднего пассажира.

Неизвестно, какие травмы получили ехавшие в кроссовере люди, но надеемся, что никто не пострадал.

Посмотреть видео похожей аварии, но без участия отбойников, можно посмотреть здесь.

Фото, видео: YouTube