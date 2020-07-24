Непростая поездка: горящий мусоровоз со взрывающимся кузовом

Предполагается, что водитель не останавливался, чтобы не дать пламени объять всю машину.

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На улицах Тольятти засняли довольно странную картину: мусоровоз марки МАЗ с кузовом, объятым дымом, на довольно высокой скорости движется по улицам города. По мере того, как автомобиль приближается к снимающему, становится заметно, что в кузове бушует огонь, периодически слышны громкие хлопки. Ролик попал в интернет и вызвал массу противоречивых откликов.

Что именно перевозил грузовик и удачно ли закончилась эта непростая поездка, так и осталось невыясненным. Пользователи соцсетей принялись строить различные версии произошедшего. Среди типично обывательских комментариев, как обычно, нашлось и несколько содержательных.

Некоторые комментаторы предположили, что водитель движется по круговому маршруту (судя по видео, это вполне вероятный вариант) спасая автомобиль и, возможно, жизни окружающих — ведь стоит ему остановиться, как вслед за кузовом огнем займется кабина, а затем и вся машина полыхнет настоящим пожаром.

Недавно в Курской области Lada Vesta загорелась и поехала сама по себе.

Видео: Youtube, Александр Валеев.