Детальную копию Audi Q7 вырезали из дерева

Представьте, как далеко могут завести талант, любовь к предмету и золотые руки.

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Очередное творение моделистов-конструкторов Youtube-канала Woodworking Art стремительно набирает просмотры. В этот раз мастер резьбы по дереву создает масштабную копию новейшего Audi Q7. Все начинается с детальной проработки колес: они состоят из нескольких частей, как настоящие, а дизайн колесных дисков воспроизведен почти идеально.

Далее мастер переходит к деталям шасси — мы видим, что подвеска и рулевое управление у автомобиля действующие, а отдельные детали — например, стойки и рычаги подвески — скрупулезно скопированы с реальных. Кузов модели с этой точки зрения еще более примечателен: мало того, что открываются капот, багажник и все двери, так еще и «стекла» опускаются. В подробностях выполнен и интерьер, да и двигатель под капотом как настоящий. На всю работу ушло 15 дней.

Обращает на себя внимание тот факт, что мастер пользуется довольно простым инструментом, никаких координатных столов, станков с ЧПУ или 3D-принтеров. Даже вместо токарного станка примененена закрепленная на столе дрель. И при этом — высокая точность и детализация конечного продукта. Что еще раз говорит нам о том, что главное в таком деле — талант, любовь к предмету и золотые руки.

Ранее этот же умелец изготовил детальную копию формульного болида Ferrari SF1000.

Видео: Youtube, канал Woodworking Art.