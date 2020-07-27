Модельный ряд нового бренда будет насчитывать 10 автомобилей стоимостью от 15 800 евро, или примерно от 1,3 млн рублей.

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Автомобили eBussy полностью электрические, а их модульная платформа позволяет использовать любой тип кузова — пикап, самосвал, фургон, автобус, кемпер и так далее — всего предложат 10 различных типов кузова.

Кроме того, машины можно будет легко переводить с левого руля на правый. Его можно будет установить даже посередине лобового стекла — рулевая колонка с педалями и панель приборов передвигаются вдоль всего салона. То есть рулевое колесо и педали механически не связаны с колесами — все управляется электронно.

Все модели eBussy будут оснащаться небольшим аккумулятором емкостью 10 кВт.ч, заряда которого хватит примерно на 200 км. При заказе 30-киловаттной батареи запас хода увеличится до 600 км. Электродвигатели суммарной мощностью всего 20 л.с., но с крутящим моментом 1000 Нм (опечатки нет), встроены в передние колеса.

eBussy весит всего от 450 до 600 кг, независимо от типа кузова, и предназначен для использования в городе.

Все модели будут оснащаться солнечными батареями и системой зарядки во время торможения. Несмотря на технологичность, стоимость машин составит от 15 800 евро (примерно 1,3 млн рублей). Самой дорогой будет кемпер, цена которого — 28 800 евро (около 2,4 млн рублей).

Электрический бюджетник скоро появится и у компании Citroen.

Фото: eBussy