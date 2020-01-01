Следуя по незнакомому маршруту, грузовые машины нередко попадают в районы, где их движение запрещено или затруднительно. Теперь водителям станет проще ориентироваться.

Материалы по теме В Яндекс.Навигатор добавили музыкальный сервис

С ближайшим обновлением Яндекс.Навигатора в приложении появится новая функция — навигация для грузовых автомобилей и тяжелых пикапов. Благодаря ей маршруты автоматически будут прокладываться с учетом правил и действующих на дорогах ограничений движения грузового транспорта.

Грузовая навигация появится и в коммерческом приложении Яндекс.Маршрутизация, используемом для управления транспортом и отслеживания доставки товаров.

В приложении водителю следует указать, что он управляет грузовым автомобилем, и ввести габариты транспортного средства, а также максимальную разрешенную массу, фактическую массу, нагрузку на ось, грузоподъемность, указать наличие прицепа и экологический класс. Затем навигатор построит маршрут с учетом всех особенностей и ограничений.

Первыми испытать новый сервис смогут водители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. Затем грузовая навигация появится в других регионах.

Также Яндекс.Навигатор позволяет заправляться не выходя из автомобиля.

Фото: Яндекс, Daimler AG