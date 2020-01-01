С ближайшим обновлением Яндекс.Навигатора в приложении появится новая функция — навигация для грузовых автомобилей и тяжелых пикапов. Благодаря ей маршруты автоматически будут прокладываться с учетом правил и действующих на дорогах ограничений движения грузового транспорта.
Грузовая навигация появится и в коммерческом приложении Яндекс.Маршрутизация, используемом для управления транспортом и отслеживания доставки товаров.
В приложении водителю следует указать, что он управляет грузовым автомобилем, и ввести габариты транспортного средства, а также максимальную разрешенную массу, фактическую массу, нагрузку на ось, грузоподъемность, указать наличие прицепа и экологический класс. Затем навигатор построит маршрут с учетом всех особенностей и ограничений.
Первыми испытать новый сервис смогут водители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей. Затем грузовая навигация появится в других регионах.
- Также Яндекс.Навигатор позволяет заправляться не выходя из автомобиля.
Фото: Яндекс, Daimler AG