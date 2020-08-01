Молодой человек никак не может найти горловину бензобака Tesla Model 3. Не первый раз, когда люди по привычке пытаются заправить, а не зарядить электромобиль. Но этот случай, пожалуй, самый смешной.
Автомобиль оснащен временными номерными знаками, выданными 26 июня, и, видимо, это первый выезд молодого человека на новой машине, к которой он не просто не привык, а, судя по всему, забыл, что это электромобиль, а не гибрид.
Сначала он открывает люк зарядного порта и пытается залить туда топливо. Но подходящего отверстия там нет, и он начинает поиски настоящей горловины несуществующего бака. Может быть она в багажнике? Или под капотом, где находится еще один багажник. А отсутствие двигателя внутреннего сгорания — мелочи, не стоит обращать внимание.
Возможно, пришло время для звонка другу, и молодой человек отправляет кому-то сообщение. Предположить ответ несложно, но невозможно вообразить лицо парня, когда он его прочел, — это бесценно.
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Фото, видео: Youtube