Почему в регионах такие плохие дороги? В Счетной палате дали ответ

В частности, на содержание региональных дорог в 2019 году денег пришлось почти в восемь раз меньше, чем на содержание дорог федерального значения.

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В Счетной палате объяснили плохое качество дорог в регионах и предложили правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автодорог федерального значения, сообщает ТАСС со ссылкой на СП. В среднем на содержание километра трассы федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн рублей, а на километр региональных дорог — 288 тыс. рублей. На дороги регионального или межмуниципального значения выделяли в среднем 29,6% от нормативной потребности, что и сказалось на их эксплуатационном состоянии.

В Счетной палате отметили, что сейчас законодательно не закреплены критерии того, почему дорога относится к определенному уровню содержания. Также нет механизма, по которому Росавтодор распределяет бюджетные средства на содержание автодорог по своим учреждениям. При формировании федерального бюджета выделяется лишь общая сумма, в результате и выходит, что в разных регионах объемы выделенных средств сильно отличаются от необходимой нормы.

Хуже всего в прошлом году обстояли дела с финансированием ФКУ Упрдор «Забайкалье», которому было выделено 51% средств от норматива, а лучше всего — в ФКУ Упрдор «Прикамье» — 91%.

За 2018 и 2019 годы доля российских региональных автодорог, состояние которых приведено к норме, выросла только на 1,1 процентных пункта и достигла 44,2%, за это же время доля федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась на 7 п.п. и составила 84,8%.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС