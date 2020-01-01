Страховая афера бразильца не просто не удалась, а стала настоящей экологической катастрофой — погибли редкие растения и сотни диких животных!

66-летний Хели Барросо Мартинс умудрился сжечь 673 гектара растительности в биологическом заповеднике Арарас в Петрополисе — горном районе Рио-де-Жанейро. Пожар бушевал три дня, и площадь выгоревшего редкого леса оказалась эквивалентна 1257 футбольным полям. На ликвидацию возгорания была брошена группа из 72 пожарных и специалистов по охране окружающей среды, также было использовано около 17 единиц спецтехники. Пожарных доставляли в труднодоступные районы на двух вертолетах, воду также в отдельные места пришлось сбрасывать с воздуха.

А все потому, что пенсионер решил смухлевать со страховкой — поджечь автомобиль, заявить об угоне и получить 25 000 реалов (345 тыс. рублей) возмещения. Но из-за сильного ветра что-то пошло не так, в результате его аферы загорелась трава и пламя стало быстро распространяться.

Пенсионер заявил в полицию и утверждал, что 27 июля, когда он ехал домой по дороге в этой местности, на него напали двое мужчин на мотоцикле, отобрали автомобиль и после того, как не смогли его завести из-за проблем с зажиганием, подожгли транспортное средство.

Однако полиция с подозрением отнеслась к его версии — пожарные сообщили, что сгоревшую машину намеренно очень тщательно облили бензином. Офицеры также удивились тому, что злоумышленники даже не пытались отобрать телефон у мужчины, да и факт, что он был довольно спокоен, когда сообщал о преступлении, также наводил на мысли.

Двое друзей, которые забирали застрявшего пенсионера после предполагаемого ограбления, показали, что он был спокоен, невредим, а его одежда была сухой и чистой. После этого полицейские прошерстили около 20 заправочных станций в близлежащих городах и на записи с видеокамер одной из них обнаружили Мартинса, приобретающего галлон бензина за день до инцидента. На кадрах видно, как служащий заправочной станции наполняет канистру, а Мартинс расплачивается и затем кладет ее в сумку на заднем сиденье своей машины. Хотя пенсионер и тут стал отпираться, утверждая, что галлон топлива купил для друга, правда, его имя вспомнить так и не смог.

Главный инспектор пожарной охраны сказал, что атлантическому лесу был нанесен катастрофический и непоправимый урон. Пожар был вызван взрывом, который поджег сухую растительность, а сильный ветер распространил пламя.

Изабелла Бернардес, глава заповедника, сказала, что это самый большой экологический ущерб с тех пор, как территория была признана заповедной 43 года назад. Чтобы восстановиться, природе потребуются десятилетия, передает ее слова Daily Mail. Потери пока не удалось до конца подсчитать, но она утверждает, что в пожаре погибли сотни диких животных.

Подозреваемому предъявлены обвинения в попытке мошенничества и в поджоге охраняемой территории в соответствии с природоохранным законодательством. Максимальное наказание в случае признания его виновным — 15 лет лишения свободы.

Беспечный выезд на природу с семьей или друзьями может обернуться серьезными проблемами.



Фото: департамента пожарной охраны Петрополиса