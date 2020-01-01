Свидетели рассказали подробности ДТП с участием Ефремова

Водитель авто, который ехал за Cherokee, заявил, что актера выводили с водительского места его машины после ДТП.

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Сегодня в Пресненском районном суде столицы продолжается рассмотрение дела актера. Свидетель обвинения Владислав Женжебир заявил, что лично видел, как артиста Михаила Ефремова выводили с водительского места его машины после ДТП на Садовом кольце в Москве.

«Я ехал на своей машине за джипом Cherokee, водитель которого дважды создавал аварийные ситуации. Он резко останавливался перед моей машиной, если я бы не затормозил, то врезался бы в него. Потом джип вылетел на встречку и столкнулся с Ладой. Я затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он был в пиджаке. Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов», — передает слова Владислава Женжебира агентство ТАСС.

Сразу после аварии Ефремов присел на бордюр, а потом попросил у свидетеля сигарету.

Другая свидетельница сообщила, что Ефремов после ДТП сидел на заднем сиденье своего автомобиля. Правда, самой аварии она не видела и несколько очевидцев сказали ей, что в момент происшествия Ефремов был за рулем. Но выводили его сотрудники ГИБДД с заднего сиденья, отметила Анна Ордян. В то же время вчера инспектор ГИБДД Александр Козлов рассказал, что, когда они с коллегой приехали на место, Ефремов ходил по проезжей части.

Резонансная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС