BMW Motorrad сделала байк с впрыском закиси азота

Концепт, получивший название «Драгстер», выполнен в ретростиле.

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Созданная дизайнером Роландом Сэндсом уникальная модель мотоцикла позиционируется как «драгстер для гонок по прямой». В его основу легла версия R 18.

Выглядит мотоцикл круто. Dragster получил уникальный дизайн задней части и вилку как у модели R nineT. Изменения на этом не заканчиваются. Также байк оснащен модифицированными крыльями, кастомным сиденьем и рядом оригинальных деталей R 18, в том числе фарой и баком.

На Драгстере установлена передняя тормозная система от супербайка S 1000 RR, а также выхлопная система из нержавеющей стали с двумя отдельными глушителями.

Видно, что байк оснащен 2-цилиндровым двигателем Big Boxer R 18. Что именно было в нем доработано — не сообщается. На стандартной модели этот 1,8-литровый мотор имеет мощность 91 л.с. и 158 Нм. Но у Драгстера, как сообщается, «кардинально» изменились потребление топлива и появился впрыск закиси азота.

В BMW рассказали, что на сборку мотоцикла ушло примерно три с половиной месяца.

Купить R 18 Dragster невозможно, но в BMW пообещали, что выпустят коллекцию особых алюминиевых деталей для стандартной версии модели — кожух спидометра, зажимы руля, зеркала, крышку топливного бака, колеса и многое другое.

В России мотоциклистам хотят запретить ездить между рядами и ввести за это многотысячные штрафы.

Фото: BMW Motorrad