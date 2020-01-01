Российские машины хотят освободить от транспортного налога

Такое предложение было выдвинуто депутатом Государственной думы, которое он направил министру финансов Антону Силуанову.

Материалы по теме Налог для старых машин снизят (на Камчатке)

Депутат Госдумы Василий Власов считает, что автомобили отечественных брендов необходимо избавить от бремени транспортного налога. Свою точку зрения он аргументирует тем, что это недорогие машины, у них маломощные моторы и приобретаются они людьми с невысоким уровнем дохода по необходимости.

«Поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — приводит РИА «Новости» выдержку из письма депутата.

Кроме того, как считает депутат, отсутствие налога поддержало бы не только граждан, но и российские заводы, продукция которых получила бы конкурентное преимущество.

Это уже не первая попытка Власова снизить налоговое бремя для граждан. Ранее он предлагал Минфину уменьшить транспортный налог на 25% в 2020 году из-за пандемии коронавируса, так как большинство автомобилей во время введения режима самоизоляции простаивало.

Из-за инфляции и обесценивания рубля машин с повышенным транспортным налогом становится все больше. Теперь среди них есть автомобили, которые и роскошными не назвать.

Фото: depositphotos.com