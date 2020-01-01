Что, если показать камере фиксации средний палец? Проверено

За такой поступок и, конечно, за небольшое превышение скорости водитель BMW заплатил в 75 раз больше положенного.

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Превышать разрешенную скорость, конечно же, нельзя. Но, порой, ограничения слишком строги, причем необоснованно — на таких участках, которые даже не являются аварийноопасными, обязательно устанавливаются камеры фиксации нарушений. В России это превратилось в настоящий бизнес, часть денег из которого уходят в офшоры — об этом писалось уже много раз. Но сейчас не об этом, а о выказывании «гражданской позиции». Проще говоря, о хамстве.

Случай произошел не в России, а в Германии. Водитель BMW X5 был сфотографирован камерой фиксации нарушений на немецком автобане во время превышения скорости на 11 км/ч. При этом ограничение на данном участке составляло 70 км/ч, что для автобана — издевательство. Возможно, это объясняет, почему в момент фиксации нарушения водитель показывал камере средний палец. Кстати, молодому человеку на фото всего 26 лет, и это может объяснить его горячность.

В результате вместо положенных двадцати евро (примерно 1700 рублей) ему был выписан штраф в размере 1500 евро (130 тысяч рублей). Полиция Оберфранкена была явно рассержена из-за непристойного жеста водителя и предъявила ему обвинение в оскорблении властей. Окружной суд Кульмбаха увеличил размер штрафа в 75 раз и запретил хаму садиться за руль в течение месяца из-за грубого поведения.

Должен ли водитель думать за нарушителя? вопрос спорный, и вот почему.

Фото: Полиция Оберфранкена