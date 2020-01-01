Хорошая новость: запрет б/у запчастей не прошел!

В Минпромторге передумали вводить запрет на повторное использование некоторых бывших в употреблении запчастей.

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Напомним, что в новой редакции Техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств предлагалось запретить повторное использование рулевых реек, глушителей, а также элементов тормозной системы. Такая практика применяется во многих странах, но в местных законах говорится, что их нельзя устанавливать на новые машины на заводах и предприятиях, занимающихся сборкой транспортных средств. В России же уточнение «на новых автомобилях» почему-то было решено убрать.

После появления данной информации в СМИ последовала волна возмущений, так как ремонт автомобилей из-за этого подорожал бы многократно. Кроме того, профильные мастерские, восстанавливающие дорогостоящие запчасти, закрылись бы.

«[Возможность] установки на транспортные средства бывших в употреблении компонентов, в том числе восстановленных, при проведении ремонтных работ сохранится», — приводит «Коммерсантъ» заявление Минпромторга, сделанное после обсуждения проекта в Общественной палате.

В данный момент продолжается обсуждение Техрегламента с ведомствами стран ЕАЭС, после чего некоторые пункты будут скорректированы.

Можно ли продолжать ездить с разбитой фарой или крылом? Ответ ГИБДД.

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