Хорошая новость: запрет б/у запчастей не прошел!

Напомним, что в новой редакции Техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств предлагалось запретить повторное использование рулевых реек, глушителей, а также элементов тормозной системы. Такая практика применяется во многих странах, но в местных законах говорится, что их нельзя устанавливать на новые машины на заводах и предприятиях, занимающихся сборкой транспортных средств. В России же уточнение «на новых автомобилях» почему-то было решено убрать.
После появления данной информации в СМИ последовала волна возмущений, так как ремонт автомобилей из-за этого подорожал бы многократно. Кроме того, профильные мастерские, восстанавливающие дорогостоящие запчасти, закрылись бы.
«[Возможность] установки на транспортные средства бывших в употреблении компонентов, в том числе восстановленных, при проведении ремонтных работ сохранится», — приводит «Коммерсантъ» заявление Минпромторга, сделанное после обсуждения проекта в Общественной палате.
В данный момент продолжается обсуждение Техрегламента с ведомствами стран ЕАЭС, после чего некоторые пункты будут скорректированы.
- Можно ли продолжать ездить с разбитой фарой или крылом? Ответ ГИБДД.
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