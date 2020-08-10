Взрыв газовой автозаправки сегодня (видео)

В результате взрыва в Волгограде пострадали восемь человек.

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Как сообщили в ГУ МЧС России, сегодня примерно в 11:40 по московскому времени в Волгограде на проспекте Ленина взорвалась цистерна с газом на автозаправочной станции.

В результате взрыва было полностью разрушено здание АЗС. Пожару была присвоена вторая степень сложности, в его тушении принимали участие 70 человек и 21 единица техники. В данный момент спасатели приступили к разбору завалов.

В результате инцидента пострадали восемь человек, среди которых четверо — пожарные. Самые тяжелые ранения получил водитель газовоза, чья цистерна взорвалась.

«Все пострадавшие — в больнице №25, один — в реанимации, остальные находятся в ожоговом отделении. В реанимации водитель газовоза», — рассказали РИА «Новости» в администрации города.

К делу уже подключилась прокуратура, следователи которой приступили к проверке.

Перевести свои машины на газ готова почти половина автовладельцев.

Фото: vk.com

Видео: Youtube