В 1969 году было выпущено всего три автомобиля Adams Brothers M-505 Probe 16, один из которых снялся в фильме Стэнли Кубрика.

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Покупать современный суперкар или спортивный кроссовер премиального класса — скучно, таких тысячи на дорогах. А вот когда вы владелец уникального объекта — это же совсем другое дело. На рынке появился крайне необычный автомобиль, один из трех Probe 16 от Adams Brothers.

Этот заднеприводный суперкар, которому пошел шестой десяток лет, известен по фильму Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» о молодых хулиганах, сеющих хаос в Англии и путешествующих на Probe 16. Машина для съемок была выбрана не случайно.

Суперкар отличается необычным дизайном — нетрадиционным остеклением, острой передней частью и массивными задними крыльями, единственный вход в салон — через крышу.

Странным автомобиль выглядит и внутри — откинутые назад спинки кресел-шезлонгов, вытянутый руль на двух спицах, панель приборов, проходящая между ногами водителя… Неудобно, но необычно.

С технической точки зрения суперкар тоже представляет интерес. За креслами установлен поперечно расположенный четырехцилиндровый двигатель от British Motor Corporation, который был расточен до 1,9 литра и настроен компанией JanSpeed.

Говорят, его мощность составляет 100 лошадиных сил. Крутящий момент идет на задние колеса через 4-ступенчатую механическую коробку передач. Подвеска — полностью независимая, а тормозные механизмы — дисковые.

Аукцион Bonhams Quail, на котором будет продана машина, состоится послезавтра, 14 августа 2020 года. Эксперты предположили, что стоимость суперкара может составить от 150 000 до 250 000 долларов (11–18 млн рублей).

Продается: 100-сильный (!) суперкар из фильма «Заводной апельсин» В 1969 году было выпущено всего три автомобиля Adams Brothers M-505 Probe 16, один из которых снялся в фильме Стэнли Кубрика. Продается: 100-сильный (!) суперкар из фильма «Заводной апельсин»

Либо вы можете купить внедорожный лимузин Сильвестра Сталлоне за 25 с небольшим миллионов рублей.

Фото: Автомобильный музей Петерсена