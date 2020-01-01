Авария произошла 11 августа в Новгородской области.

Известно, что художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт за рулем Mitsubishi L200 не уступил дорогу и врезался в Renault Sandero. Пассажирку Renault с травмами руки доставили в больницу, больше никому из участников происшествия медпомощь не понадобилась.

Директор театра Мамед Агаев заявил, что Ширвиндт попал в аварию впервые за 70 лет.

Александр Анатольевич был за рулем и сразу после аварии вышел из машины и подошел к Рено, где за рулем был пожилой человек, он ехал с семьей. Водитель сразу же узнал артиста.

«Он сказал: это же Ширвиндт. Это гений!» В итоге они разошлись миром», — передает слова Агаева "Московский комсомолец".

Что касается другого известного актера — Михаила Ефремова, то у него, по словам адвоката, диагностирован инсульт и заседания суда по делу о смертельном ДТП пока отложены.

Фото: Александр Прокофьев/ТАСС