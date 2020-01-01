«Это же Ширвиндт. Это гений!» — детали ДТП с актером — журнал За рулем

«Это же Ширвиндт. Это гений!» — детали ДТП с актером

Авария произошла 11 августа в Новгородской области.

Материалы по теме
Знак «Уступи дорогу» уже не работает? — простая задачка на ПДД

Известно, что художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт за рулем Mitsubishi L200 не уступил дорогу и врезался в Renault Sandero. Пассажирку Renault с травмами руки доставили в больницу, больше никому из участников происшествия медпомощь не понадобилась.

Директор театра Мамед Агаев заявил, что Ширвиндт попал в аварию впервые за 70 лет.

Александр Анатольевич был за рулем и сразу после аварии вышел из машины и подошел к Рено, где за рулем был пожилой человек, он ехал с семьей. Водитель сразу же узнал артиста.

«Он сказал: это же Ширвиндт. Это гений!» В итоге они разошлись миром», — передает слова Агаева "Московский комсомолец".

Фото: Александр Прокофьев/ТАСС

172
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Оцените материал
1:0
Читать комментарии
Загрузка...