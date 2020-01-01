Появился конкурент Яндекс.Такси. Из Китая и с комиссией 5%!

Новый агрегатор запустился в Казани, начал работать сайт, на котором описаны условия оказания услуг для водителей и пассажиров.

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Работа такси-сервиса DiDi китайской компании Didi Chuxing началась. Главная особенность нового агрегатора, который постепенно начинает работать в разных городах России, — низкая комиссия за оказание услуг водителям. Она составляет всего 5%. Это даже ниже, чем ожидалось — ранее ходили слухи, что комиссия составит 10%. Для сравнения, комиссия некоторых других агрегаторов может составлять до 24,9%.

Кроме того, DiDi обещает комиссию 0% до конца 2020 года тем водителям, которые зарегистрируются в системе до 16 августа. Также сервис обещает, что водители, в частности, в Челябинске, будут получать минимум 3000 рублей за смену, плюс доплаты за каждый заказ.

Пассажирам DiDi предлагает приложение со «специальной поддержкой для обеспечения безопасности во время поездки».

Сервис уже заработал в Казани и скоро к нему подключится Челябинск.

В настоящее время ведутся разработки летающих такси, самой интересной среди которых можно признать такси CityHawk.

Фото: Didi Chuxing