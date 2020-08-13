Это круто: новый Ford Bronco лезет на отвесную скалу (видео)

При этом на машине нет дополнительных внедорожных пакетов.

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После поступления в продажу нового поколения Bronco в Сети начали появляться видео, демонстрирующие невероятные возможности машины — люди принялись испытывать ее возможности в заводских комплектациях.

Это видео было снято в пустыне Моаве штата Юта (США). Ездить по этой внедорожной трассе протяженностью 6,5 миль (10,5 км) рекомендуется только опытным водителям — здесь множество крутых подъемов и сложных расщелин. Джакузи Микки — самое известное препятствие на тропе: автомобили попадают в глубокую расщелину, выезд из которой практически вертикальный. Bronco выбирается из нее легко и непринужденно.

Во время движения внедорожника видно, как работает его подвеска и как переносится вес машины с колеса на колесо. Даже четырехдверные версии с более длинной колесной базой легко справляются с препятствиями благодаря большим углам въезда и съезда. При этом ни один из автомобилей в видео не оснащен внедорожным пакетом Sasquatch, который, в частности, отличается увеличенным дорожным просветом и 35-дюймовыми шинами.

Подробнее о Форде Бронко, который, к сожалению, не поставляется в Россию, вы можете узнать здесь.

Фото, видео: Youtube