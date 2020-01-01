МВД пугает: за фальшивый техосмотр будет уголовка. Водителям!

Наказанием может стать ограничение или лишение свободы на срок до одного года или принудительные работы на тот же срок.

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Водителей в России будут привлекать к уголовной ответственности за сознательное обращение к организациям, которые проводят техосмотр автомобилей без аккредитации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Диагностическая карта — это тот же документ, и использование подделки можно квалифицировать по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков), предусматривающей уголовную ответственность.

Если же гражданин сам был обманут и не знал, что у организации, где был проведен техосмотр, нет соответствующей лицензии, он должен обратиться в территориальный орган внутренних дел с соответствующим заявлением.

C 27 июля введена уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима. Преступление наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев.

Сейчас в России 4999 операторов ТО и 5571 пункт ТО, сообщает РСА, с начала 2020 года союз приостановил действие аттестатов аккредитации у 332 операторов, еще у 195 аттестаты аннулированы.

В России введена единая автоматизированная система техосмотра. В частности, в ней в течение пяти лет будут храниться диагностические карты, и их невозможно будет уничтожить или изъять.

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