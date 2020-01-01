Фото российского полноразмерного внедорожника были опубликованы в базе Роспатента.

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Ранее НАМИ регистрировал промежуточные варианты внедорожника проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП), но теперь это уже изображения серийного автомобиля с индексом ЕМП-4124, пишет «Российская газета».

В кроссовере тот же мотор, что и в седане Senat — 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с., он агрегатирован 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и имеет полный привод.

В автомобиле предусмотрено несколько режимов движения — Auto, Sport, Comfort и Allroad. Комендант — это грузопассажирская модификация Сената, поэтому степень унификации ходовой части между седаном и внедорожником составляет 100%. Кроме того, у них полностью одинаковые передние двери.

В продаже Комендант появится в 2022 году, выпускать его будут на мощностях елабужского завода Sollers.

Появились изображения серийного Aurus Komendant Фото российского полноразмерного внедорожника были опубликованы в базе Роспатента. Появились изображения серийного Aurus Komendant

Фото: Роспатент