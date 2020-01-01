«Лежачих полицейских» меняют на «Берлинские подушки»

Эксперимент по применению нового искусственного препятствия начался в подмосковном Подольске.

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Первая искусственная неровность, которую называют «Берлинская подушка», была установлена на улице Суворова города Подольска Московской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ходе эксперимента эксперты оценят эффективность нового типа искусственной неровности, после чего будет принято решение об оснащении «Берлинской подушкой» других пешеходных переходов, объяснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Берлинская подушка» получила название по месту применения — ее часто можно увидеть на улицах Берлина, а также Амстердама. Как видно на снимках, она представляет собой квадрат, размещенный в центре полосы движения. Легковые машины с узкой колеей должны притормаживать, чтобы проехать по наименее возвышенным участкам препятствия и не нагружать чрезмерно подвеску, а грузовые автомобили и автобусы минуют его без шума, «пропуская» подушку между колес.

Таким образом, «Берлинская подушка» может служить гораздо дольше, чем привычный нам «лежачий полицейский». Кроме того, как заявили в минтрансе Подмосковья, новая искусственная неровность «обладает высокой эксплуатационной стойкостью и не боится спецтехники, которая убирает дороги».

При этом на снимках видно, что сам пешеходный переход находится в плачевном состоянии: разметка полустерта и отсутствует отдельное освещение, благодаря которому водители могут видеть пешеходов издалека даже в свете фар встречного транспорта. При этом в минтрансе Подмосковья отметили, что «это один из самых востребованных и интенсивных переходов в городе, где пешеходный маршрут ведет к детскому саду и школе в микрорайоне Климовск».

В России ввели понятие диагональных пешеходных переходов, которые на перекрестках оказались гораздо удобнее классических, идущих под прямым углом.

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области