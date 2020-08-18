Забастовки на заводах в РБ: возможные последствия

К начавшейся 13 августа забастовке на БелАЗе присоединились рабочие других предприятий.

Рабочие БелАЗа начали забастовку 13 августа, требуя пересмотра результатов выбора президента республики, а также возмущаясь тем, что идущих с работы людей беспричинно задерживает ОМОН, а заводские автобусы используются силовиками для задержания демонстрантов, писал tut.by. В понедельник, 17 августа, забастовка на БелАЗе продолжилась.

Бастовали на прошлой неделе и на МАЗе: рабочий коллектив покинул цеха с лозунгами «Уходи!» и «Выборы!». Поначалу, как и на БелАЗе, бастующих было немного, но со временем акция стала массовой. А уже на этой неделе, 17 августа, завод посетил сам Лукашенко. Встреча (по крайней мере, ее часть, попавшая на видео) прошла в обычном формате, как будто никаких волнений нет. Президент пообещал руководству финансовую помощь в строительстве новой производственной площадки с условием: «Но только чтобы был у вас хороший коллектив. Чтобы не бастовать хотели, а работать».

Минский тракторный завод (МТЗ) тоже стал местом забастовки, которая также началась еще 13 августа: колонна рабочих прошла по территории предприятия с лозунгами, идентичными тем, что звучали на других заводах. Очевидцы утверждают, что на всех заводах руководство пыталось утихомирить демонстрантов, в отдельных случаях упоминая возможную потерю работы и перекрывая сотрудникам выходы из цехов.

Визит Лукашенко на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) прошел не так спокойно, как на МАЗе — президент был освистан во время выступления, на что ответил: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал».

К настоящему моменту в Беларуси бастует около 20 трудовых коллективов — помимо автозаводов это предприятия легкой промышленности, а также деятели культуры и медицинские работники. Удастся ли таким образом добиться пересмотра результатов голосования? На этот счет единого мнения нет.

Некоторые из экспертов, вторя мнению самого Лукашенко, говорят, что при свержении действующего режима промышленные предприятия, связанные с автопромом, неминуемо пострадают: в лучшем случае их ждет отверточная сборка иностранной продукции при существенном сокращении персонала, а в худшем — увольнение всех сотрудников и закрытие. Но вышедшие на демонстрации люди, очевидно, уверены, что это — единственный выход из ситуации.

Большинство предприятий автопрома Беларуси появились в советское время и до сих пор сохраняют тесную связь с Россией — например, основным рынком для БелАЗа является как раз РФ, а новую технику на предприятии разрабатывали совместно с российскими специалистами.

Видео: Youtube, канал Информационное агентство БелТА.