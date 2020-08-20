Мировая премьера уже скоро — 1 сентября.

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Enyaq iV станет первым полностью электрическим кроссовером Шкоды, эскизы которого компания продолжает публиковать. В этот раз особое внимание уделено деталям, а именно фарам автомобиля.

Чешский бренд, кажется, особенно гордится фарами Enyaq iV, в которых используется полностью светодиодная матричная технология, а основные светодиодные модули имеют шестиугольную форму. Ниже расположена узкая линия дневных ходовых огней с «ресницами», которые создают динамичный визуальный эффект.

В компании заявили, что дизайн оптики вдохновлен традициями богемского хрусталя. Это особенно заметно у задних фонарей, которые отличаются точными линиями и абсолютно прозрачными поверхностями.

Серийная версия кроссовера будет иметь длину 4648 мм, что сопоставимо с размерами Шкоды Кодиак, который всего на 49 мм длиннее. Ширина машины составит 1877 мм, а высота — 1618 мм. Колесная же база растянется на 2765 мм. При этом объем багажника Skoda Enyaq будет достигать 585 литров.

Кроссовер получит ту же силовую установку, которой оснащается Volkswagen ID.4. Это один или два электромотора, в зависимости от того, полноприводная или заднеприводная версия автомобиля нужна покупателю, и аккумуляторная батарея, заряда которой кроссоверу с приводом только на задние колеса хватит, чтобы проехать до 500 километров. Запас хода у двухмоторной версии будет составлять до 460 километров. При этом полноприводный автомобиль будет разгоняться до 100 км/ч за 6,2 секунды.

Новый кроссовер Шкоды: фары a la «богемский» хрусталь Мировая премьера уже скоро — 1 сентября. Новый кроссовер Шкоды: фары a la «богемский» хрусталь

Рисунки салона нового кроссовера Шкоды вы найдете здесь.

Изображения: Skoda