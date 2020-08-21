Пермяк взорвал Qashqai из-за места на парковке

Планы мести неуступчивой девушке мужчина вынашивал полгода.

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Житель города Пермь заложил самодельное взрывное устройство в чужой кроссовер и привел в действие. В результате автомобиль получил существенные повреждения. По свидетельству очевидцев, поводом послужила жажда мести: полгода назад у мужчины произошел конфликт с девушкой по поводу места на парковке.

Бомба была заложена под правое переднее крыло машины. Владелица автомобиля не пострадала — в момент взрыва ее в автомобиле не было. Никому из окружающих вред, к счастью, также не был причинен. Имея приметы злоумышленника, полисменам удалось выйти на след подозреваемого через неделю, сообщает сайт МВД РФ.

Его задержали при поддержке бойцов Росгвардии во дворе собственного дома, а в машине обнаружили еще одно взрывное устройство, а также накладные усы и парики. Мужчина вину не признал. Подозреваемому предъявлено обвинение по двум статьям — хранение взрывчатых веществ и причинение вреда чужому имуществу.

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Фото, видео: МВД РФ.