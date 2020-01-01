Mazda подняла цены на большинство моделей

Исключение составила лишь «тройка». Остальным моделям накинули от 17 000 до 30 000 рублей.

Материалы по теме Полноприводная Mazda 3 получила 231-сильный мотор

Три из четырех моделей Mazda в России подорожали на 0,7–1,2% относительно прежних цен. Mazda6, комплектуемая на выбор 150-сильным (2,0 литра), 194- или 231-сильным (оба — 2,5 литра) бензиновыми двигателями, «потяжелела» на 17 000 рублей: теперь базовый вариант Drive стоит 1 590 000 рублей, а топ-версия Executive Plus — 2 379 000 рублей.

Обновленный кроссовер Mazda СХ-5 (у него та же гамма силовых агрегатов, что и у «шестерки», за исключением наиболее мощного) стал дороже на 19 000 рублей и теперь оценивается в суммы от 1 664 000 рублей (комплектация Drive) до 2 650 000 рублей (Executive), пишет «Цена-Авто». Но есть еще и дорестайлинговые машины по прежним ценам — от 1 615 000 до 2 581 000 рублей.

Флагманский полноприводный кросс Mazda CX-9 с безальтернативным 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 231 л. с. прибавил 30 000 рублей во всех версиях: новая вилка цен — от 2 903 000 до 3 524 000 рублей.

Скоро у CX-9 должна обновиться мультимедийка — цены еще немного подрастут.

Фото: Mazda.