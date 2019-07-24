Kia Sportage нового поколения поймали на парковке — журнал За рулем

Kia Sportage нового поколения поймали на парковке

Два Sportage пятого поколения в камуфляже были припаркованы рядом с SsangYong Korando в Южной Корее.

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Sportage следующего поколения — долгожданная модель. Ведь кроссовер был включен в график продуктового плана Kia на 2020 год, и все модели, заявленные в нем, уже выпущены (Bongo 3 EV, Sorento & Sorento HEV или Sedona/Carnival). Sportage задерживается, и даже ходили слухи о задержке в разработке из-за изменений дизайна.

В любом случае этот прототип Sportage, который удалось поймать фотошпионам, находится на ранней стадии разработки, поскольку пока в нем установлены фары и задние фонари от текущей модели. Несмотря на это, представление о новом дизайне составить можно, и уже понятно, что облик кроссовера будет оригинальным, не имеющим ничего общего ни с одной из текущих моделей.

Разработка нового Sportage действительно запаздывает относительно графика производственного плана, как и в случае с Tucson (который впервые был замечен в июле 2019 года и будет выпущен в августе 2020 года).

Kia Sportage нового поколения поймали на парковке

Два Sportage пятого поколения в камуфляже были припаркованы рядом с SsangYong Korando в Южной Корее.

Kia Sportage нового поколения поймали на парковке — фото 1161941Kia Sportage нового поколения поймали на парковке — фото 1161938Kia Sportage нового поколения поймали на парковке — фото 1161935Kia Sportage нового поколения поймали на парковке — фото 1161937Kia Sportage нового поколения поймали на парковке — фото 1161936Kia Sportage нового поколения поймали на парковке — фото 1161940Kia Sportage нового поколения поймали на парковке — фото 1161939Kia Sportage нового поколения поймали на парковке

Фото: thekoreancarblog.com

Kia Sportage нового поколения поймали на парковке

Два Sportage пятого поколения в камуфляже были припаркованы рядом с SsangYong Korando в Южной Корее.

Kia Sportage нового поколения поймали на парковке — фото 1161938Kia Sportage нового поколения поймали на парковке — фото 1161941Kia Sportage нового поколения поймали на парковке — фото 1161935Kia Sportage нового поколения поймали на парковке — фото 1161937Kia Sportage нового поколения поймали на парковке — фото 1161936Kia Sportage нового поколения поймали на парковке — фото 1161940Kia Sportage нового поколения поймали на парковке — фото 1161939Kia Sportage нового поколения поймали на парковке
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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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