Два Sportage пятого поколения в камуфляже были припаркованы рядом с SsangYong Korando в Южной Корее.

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Sportage следующего поколения — долгожданная модель. Ведь кроссовер был включен в график продуктового плана Kia на 2020 год, и все модели, заявленные в нем, уже выпущены (Bongo 3 EV, Sorento & Sorento HEV или Sedona/Carnival). Sportage задерживается, и даже ходили слухи о задержке в разработке из-за изменений дизайна.

В любом случае этот прототип Sportage, который удалось поймать фотошпионам, находится на ранней стадии разработки, поскольку пока в нем установлены фары и задние фонари от текущей модели. Несмотря на это, представление о новом дизайне составить можно, и уже понятно, что облик кроссовера будет оригинальным, не имеющим ничего общего ни с одной из текущих моделей.

Разработка нового Sportage действительно запаздывает относительно графика производственного плана, как и в случае с Tucson (который впервые был замечен в июле 2019 года и будет выпущен в августе 2020 года).

Недавно представленный новый Kia Carnival оказался одновременно и минивэном, и кроссовером.

Kia Sportage нового поколения поймали на парковке Два Sportage пятого поколения в камуфляже были припаркованы рядом с SsangYong Korando в Южной Корее. Kia Sportage нового поколения поймали на парковке

Фото: thekoreancarblog.com