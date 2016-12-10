Презентация состоится 1 сентября и, естественно, онлайн.

Обновленную версию кроссовера Peugeot 3008 официально еще не показали, а эти фото — утечка с одного из форумов производителя, хотя выглядят изображения убедительно.

На картинках мы видим 3008-й с обновленным передом, более широким центральным и боковыми воздухозаборниками. Из других визуальных обновлений — задние фонари будут с чуть более выраженной графикой.

Коснутся обновления и приборной панели: информационно-развлекательная система получила дисплей увеличенной диагонали. Все остальное выглядит примерно так же, единственное, можно ожидать изменений в отделке и новых материалах обивки.

Варианты двигателей должны остаться без изменений, что означает широкий спектр бензиновых и дизельных агрегатов, а также два гибридных 1,6-литровых четырехцилиндровых двигателя и подключаемый гибрид. Последний будет и дальше носить имя Hybrid4, который в настоящее время развивает 296 л.с, а запаса электричества ему хватит на 57 км пробега.

Peugeot 3008 — третий по продажам кроссовер в своем сегменте в Европе, он отстает от Nissan Qashqai всего на пару тысяч единиц. Лидером сегмента является VW Tiguan — 14 тысяч автомобилей было реализовано в первой половине 2020 года.

Обновленный Peugeot 3008: неофициальные фото Презентация состоится 1 сентября и, естественно, онлайн. Обновленный Peugeot 3008: неофициальные фото

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Фото: Peugeot