Самое милое видео недели: дети и злой владелец гаража

Сначала детки на велосипедах, курсирующие перед его гаражом, порядком раздражали автовладельца, но он нашел прекрасное решение!

Выложенный на YouTube ролик называется: «Как я поступаю с детьми, играющими на подъездной дорожке» (How I Deal With Kids Playing in My Driveway), и многие пользователи сначала возмутились, ожидая увидеть какой-то ужас и издевательство над малышами. А потом посыпались вот такие комментарии: «Учитывая все, что сейчас происходит, это лучшее, что я видел за очень долгое время. Отлично сработано!!!», «Я не знаю, кому это нравится больше, ему или мне». Если бы только мы могли разлить это в бутылки и разослать всем американцам...», «Я ожидал чего-то типа «убирайся с моей площадки!», но вместо этого получил согревающее сердце видео, молодец».

Как сообщил автор видео, вечерами и ночами его замучили предупреждения от камеры наблюдения на подъездной дорожке к дому о «вторжении», и сначала он был немного раздражен, но затем обнаружил, что «виновниками» всегда оказывались малыши. Подъездная дорожка расположена таким образом, что проезжающие мимо дети на велосипедах с удовольствием «заныривают» в этот карман, чтобы нарезать несколько кругов. Ну а сигнализация сразу же срабатывает, так как нечто приближается слишком близко в дому.

И тут жена подала мужчине замечательную идею. Вместо того чтобы принять решительные меры и не позволить детям играть на подъездной дорожке, он, как вы можете видеть, поступил ровно наоборот и создал на ней импровизированную гоночную трассу. Расчертил ее мелом, и, если дождь смывает время от времени, то не ленится перерисовывать, каждый раз меняя траекторию. И детям это понравилось! Они интуитивно поняли правила игры, и ни один малыш на велосипеде теперь не проскакивает мимо, гоночная трасса служит объездом — и это довольно трогательное зрелище. Правила игры никто (!) не нарушает, самодельная трасса стала хитом даже для взрослых. В результате для семейной пары это превратилось в лучшую часть унылого лета пандемии.

События последних месяцев всех нас немного озлобили, и это доброе видео служит прекрасным подтверждением, что с раздражением можно справиться и вот таким вот замечательным образом.

Видео: YouTube