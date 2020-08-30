Самые зрелищные аварии в гонках на «мыльных ящиках»

Заезды на автомобилях из деревянных ящиков некогда были детским развлечением, а ныне превратились в отдельную культуру.

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Недавно компания Hyundai выпустила пресс-релиз, в котором как будто бы на полном серьезе представила автомобиль без двигателя — Soapbox, то есть «ящик из-под мыла». Пока не ясно, собираются ли они в действительности выпускать это (поставки в Европу, меж тем, обещаны), но было любопытно взглянуть на Soapbox в движении. Потому что гонки на автомобилях из деревянных ящиков, в которые раньше упаковывали мыло, некогда были детским развлечением, а ныне превратились в отдельную культуру.

Концерн Red Bull ежегодно проводит в Англии гонку Red Bull Soapbox Race, в которой участвуют десятки коллективов. Правила гонки нетривиальны, как и все, что связано с этим «видом спорта»: команда, состоящая из нескольких человек, получает баллы не только за скорость на трассе, но и за презентацию, за внешний вид участников и «болида», а также за зрелищность выступления.

Предлагаем вам взглянуть на подборку ярких моментов прошлогодней гонки в Лондоне. К слову, в нынешнем году гонка уже состоялась и ее полная версия также находится в свободном доступе. Отличный вариант скоротать вечер и, может быть, задуматься над постройкой собственного «ящика из-под мыла»?

Рекомендуем также взглянуть на лучшие моменты гонок Stadium Super Tracks, тоже весьма эффектное зрелище.

Видео: Youtube, канал Red Bull.