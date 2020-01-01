На выделенках столицы вдруг исчезли таблички «Рабочие дни». Получат ли водители, привыкшие ездить в выходные дни по выделенным для общественного транспорта полосам, штрафы?

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В Москве над выделенными для общественного транспорта полосами неожиданно исчезли таблички «Рабочие дни». Никакого предупреждения об изменении организации движения от ЦОДД при этом не публиковалось.

Сейчас в департаменте транспорта уверяют, что, несмотря на исчезновение информационных табличек, штрафовать за езду по выделенным для общественного транспорта полосам пока не будут, так как по факту полосы официально еще не перешли на семидневный режим. Как пишет «Коммерсантъ», решение о запрете езды по выделенным полосам в выходные уже принято, но пока неизвестно, когда оно вступит в силу. Наверняка опять неожиданно, полагают автомобилисты.

Как отметили представители сообщества «Синие ведерки», таблички «Рабочие дни» исчезли на Варшавском, Каширском, Аминьевском, Пятницком шоссе, дублере Волгоградского шоссе, а также на некоторых участках шоссе Энтузиастов и Велозаводской улицы, Балаклавского, а также Ленинградского проспекта. Согласно законам, снятие и установка дорожных знаков сразу же влекут за собой изменения в организации дорожного движения. Следовательно, невнимательных водителей, едущих по полосе для общественного транспорта, можно было штрафовать уже в минувшие выходные (29 и 30 августа 2020 года).

Также в статье 21 закона «О безопасности дорожного движения» прописано, что предупреждать население об установке запрещающего дорожного знака необходимо минимум за 20 дней, установив в данном месте информационный щит или опубликовав соответствующее сообщение на официальном сайте (ЦОДД и/или ГИБДД). Информационная табличка не является запрещающим знаком, а значит на ее снятие, которое приводит к запрету, действие закона не распространяется. Тем не менее, в ЦОДД предупреждают о вводимых изменениях, но о снятии табличек «Рабочие дни» не предупреждали.

Инициатором снятия информационных табличек стал руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский, напомнивший в мае 2020 года, что разрешение ездить по выделенным полосам в выходные дни было введено в качестве эксперимента и «под нажимом автомобилистов».

Уже после публикации этой новости в Telegram-канале ЦОДД появилось следующее сообщение:

Уже скоро все выделенные полосы будут работать 24/7. При этом сейчас на выделенках, где сняли знаки, пока не выписывают штрафы — мы заранее предупредим о начале действия новых правил.

Проезд по выделенкам будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели.

К нам обращались, в том числе, и публично с просьбой ввести такой режим работы выделенок — коллеги из Пробок.нет и совет по таксомоторным перевозкам при ассоциации ТАМА, в состав которой входит более 40 компаний. Благодаря нововведению общественный транспорт поедет без задержек, а жители столицы смогут меньше ждать на остановках. Единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов.

Все детали и адреса выделенных полос, которые будут переведены на ежедневный режим работы, — на сайте.

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Фото: АГН «Москва»