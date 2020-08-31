Смешной ролик о Lada 4x4. Из Боливии — журнал За рулем

Смешной ролик о Lada 4x4. Из Боливии

Дилер Lada Bolivian Auto Motors выпустил рекламный видеоролик об обновленной Lada 4x4. В нем — разговор двух мужчин.

Так о чем же говорят мужчины? Отец не догадывается, насколько комфортабелен новый автомобиль Lada 4x4 Urban — он тащит с собой магнитофон и достает из своей старенькой Нивы тростниковый веер, потому что температура за бортом выше 36 градусов, но его сын включает кондиционер. Потом пробует включить магнитофон, но сын говорит, что музыку можно слушать и через приложение Spotify, причем любую.

Папаша берет карту, чтобы проложить путь, но сын показывает ему GPS—навигатор; потом достает подушку, чтобы подложить под спину, но парень говорит, что подвеска в автомобиле такая, что нужды в этом нет.

В конце концов, отец просится за руль, чтобы оценить достоинства нового автомобиля.

В Боливии дилеры сейчас предлагают Lada Granta, Vesta, Lada 4x4 и Largus. В России обновленный внедорожник 4x4 поступил в продажу в январе 2020 года, а в Боливии он появился только в августе под названием Nuevo Lada Smart 4x4.

Видео: YouTube

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Отзывы о LADA 4x4 (31)

LADA 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Простота, проходимость, функциональность.

Недостатки:

Не существенные за такие деньги.

Комментарий:

Невменяемые истероиды кричат, что мир шагнул там куда то и во, что-то, а у нас выпускают Ниву до сих пор. LADA 4X4 NIVA выпускается концерном RENAULT на ихнем заводе АвтоВАЗ. Главная задача капиталиста получить максимальную прибыль. СССР давно нет и любое производство направленно на извлечение пр...

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