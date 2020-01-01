В России построят 1,3 тыс. газовых заправок: субсидии увеличили в три раза

Регионы получат больше средств для стимулирования перевода автотранспорта с бензина на газ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Для перевода автотранспорта на газ регионам выделят не 25 млн рублей, как планировалось ранее, а 75 млн рублей. Эти деньги пойдут на компенсацию бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Напомним, сейчас государство субсидирует до 60% общей стоимости таких работ, еще 30% выделяет «Газпром».

Субсидия предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие энергетики», которая предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года.

Но для того чтобы граждане и предприятия охотнее переходили на газ, необходимо открыть больше заправочных станций. Поэтому в течение пяти лет в России планируют построить около 1,3 тыс. газовых заправок, и выделенные средства будут явно не лишними. Президент Владимир Путин еще в феврале прошлого года ставил задачу перевести предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта на метан, отмечая, что помочь в этом должен бизнес.

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Фото: «За рулем»