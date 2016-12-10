Обновленный Peugeot 3008: в стиле «Когти тигра»

У кроссовера, который сегодня представили официально, будет три уровня оснащения.

Материалы по теме Обновленный Peugeot 3008: неофициальные фото

Кроссовер Peugeot 3008 обновили, компания говорит, что рассматривает конкурентами компактные кроссоверы — VW Tiguan, Nissan Qashqai и другие. Помимо того что дизайн автомобиля осовременили, он стал комфортнее и безопаснее.

У рестайлингового 3008-го переработанная передняя часть: появилась новая безрамная решетка, блестящие черные боковые «лопатки» воздухозаборников, вертикальные дневные ходовые огни, а задние фонари выполнены в графике «когти тигра» и закрыты прозрачным дымчатым стеклом. Для комплектации GT/GT Pack предусмотрена специальная решетка радиатора с меняющимся рисунком, подчеркивающая особый стиль версий.

Можно заказать 3008-й в семи цветах: темно-синий (новый), синий (новый), жемчужно-белый, серый, темно-серый, жемчужно-черный и красный.

Салон тоже обновили: здесь появился новый центральный информационно-развлекательный дисплей размером 10 дюймов (ранее — 8). Ниже его располагаются семь элегантных клавиш «пианино», обеспечивающих прямой доступ к основным функциям: радио, кондиционер, спутниковая навигация, настройки автомобиля, телефон, мобильные приложения, а также аварийные огни. Подключаемые гибридные модификации получат специальную кнопку для доступа к меню функции электрического привода.

Модели, оснащенные автоматической коробкой передач, теперь в «базе» поставляются с тремя режимами движения — Normal, Sport и Eco. Гибрид 3008 позволяет выбирать между режимами Electric, Hybrid, Sport и 4WD.

Для автомобиля доступно много силовых агрегатов, начиная с 1,2-литрового трехцилиндрового бензинового двигателя с турбонаддувом, мощностью 130 л.с., который агрегатируется 6-тупенчатой ​​механической коробкой передач или 8-ступенчатым автоматом. Четырехцилиндровый мотор объемом 1,6 литра имеет мощность 180 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Также Peugeot 3008 2021 года можно будет приобрести с четырехцилиндровым 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 130 л.с. с механикой или автоматом.

Доступны также две гибридные версии, начиная с модели с приводом на два колеса, сочетающей 180-сильный двигатель внутреннего сгорания с одним 110-сильным электродвигателем и восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Также предлагается бензиновый двигатель мощностью 200 л.с., работающий вместе с расположенным спереди электродвигателем мощностью 110 л.с. и электродвигателем мощностью 112 л.с., установленным сзади.

Обе подключаемые версии оснащены литий-ионнными аккумуляторными батареями емкостью 13,2 кВтч, обеспечивающими достаточное количество энергии для 56 километров пробега только на электричестве. К гибридам предлагается два типа бортовых зарядных устройств: в базовой комплектации — однофазное бортовое устройство мощностью 3,7 кВт, за доплату — однофазное устройство мощностью 7,4 кВт.

Новый Peugeot 3008 оснащен новейшими системами помощи водителю: это система ночного видения, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go, ассистент контроля полосы, система экстренного торможения, система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, передние и задние камеры с углом охвата 360°, ассистент парковки, система контроля усталости водителя, автоматическое переключение с дальнего света на ближний, активная система контроля «слепых» зон, система помощи на спусках и т.д.

В автомобиле могут быть установлены двухсекционная стеклянная крыша, сиденья с функцией многоточечного массажа и электрический стояночный тормоз.

Продажи обновленного Peugeot 3008 в Европе стартуют к концу года, о продажах в России, ценах и комплектациях сообщат позже.

А пока текущие Peugeot 3008 подорожали: 1 909 000 рублей — столько теперь стоит кроссовер в минимальной комплектации.



Обновленный Peugeot 3008: в стиле «Когти тигра» У кроссовера, который сегодня представили официально, будет три уровня оснащения. Обновленный Peugeot 3008: в стиле «Когти тигра»

Фото: Peugeot