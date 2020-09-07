Война брендов (снова): BMW троллит Mercedes

«Ответка» оказалась сдержанной.

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«Привет, хорошая работа @MercedesBenz. Мы тоже большие поклонники S… 😉» и «Молодец, Мерседес-Бенц. Вот как * мы * справляемся с S… 😉», «Что мы думаем, когда слышим о приближении „нового S“…» — такие посты в Фейсбуке, Инстаграм и Твиттере повесил давний конкурент Мерседеса баварская компания BMW после торжественной презентации нового S—класса.

Но вроде бы похвалив, BMW приложила к посту ролик, на котором флагманский седан 7-й серии, путешествует по S—образной дороге. Самого Мерседеса в ролике нет.

Нужно отметить, что полноразмерный седан BMW 7-Series находится на рынке с 2015 года, и новый S—Class по сравнению с ним изрядно продвинулся вперед. Автомобиль 2021 года оснащен 12,8-дюймовым сенсорным экраном, в котором отсутствуют 27 «физических» кнопок. Но как трактовать намек BMW? Путешествие по S—дороге,приведет к обновлению и этого фрагмана? И тогда счет сравняется или…?

Пока же Mercedes-Benz под постом конкурента в Twitter ответил: «Мы знаем, что у нас есть хорошая S-ка, спасибо, что показали свою». На этот раз троллинг остановился на начальной стадии и не перерос в полномасштабную схватку маркетологов.

Мерседес утверждает, что его автомобиль S-класса является самым продаваемым и популярным роскошным седаном в мире, BMW заявляет то же самое в отношении своего седана 7-Series.

На прошлом Хэллоуине между двумя автопроизводителями-конкурентами также состоялась дружеская перепалка в соцсетях.



Фото: соцсети