Рисунки нового автомобиля появились в базе Федерального института промышленной собственности.

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В настоящее время в модельном ряду компании Volkswagen, представленном в России, нет минивэна, если не считать версии на базе коммерческого фургона Transporter, стоимость которых очень высока, а также «каблучка» Caddy.

Теперь стали известны планы производителя вернуть минивэн на российский рынок, о чем свидетельствует патент на новую модель Volkswagen Viloran. Конечно же, нет 100-процентной гарантии появления этого автомобиля в продаже в нашей стране — нередко патенты предназначены исключительно для защиты интеллектуальной собственности компаний. Но спрос на продукцию Volkswagen позволяет надеется, что компания решится на вывод новой модели в продажу.

Дебют Volkswagen Viloran состоялся в Китае год назад. Будучи построенным на платформе MQB, он имеет широкие сдвижные задние двери и длину 5300 мм, а его колесная база растянута до 3180 мм. То есть по своим габаритам новинка больше Мультивэна на 30 см, а ее колесная база длиннее на 18 см.

Следовательно, VW намерен не просто выпустить замену ушедшим с нашего рынка компактвэнам Touran и Sharan, а представить премиальный минивэн не на базе коммерческого автомобиля. Конечно же, если компания решится привезти Viloran в Россию. Эту догадку подтверждает оснащение машины 220-сильным бензиновым двигателем с турбонаддувом и DSG—7. Полный привод не предусмотрен.

VW запатентовал в России новую модель — Viloran Рисунки нового автомобиля появились в базе Федерального института промышленной собственности. VW запатентовал в России новую модель — Viloran

VW представил новый кемпер на базе «каблучка» Caddy, который скоро появится в продаже в России.

Изображения: Федеральный институт промышленной собственности