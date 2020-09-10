Взлет самолета с шоссе попал на видео

Самолет приземлился на дорогу для заправки — пилот не рассчитал запас топлива. У полиции к нему нет никаких претензий.

Материалы по теме Топ-видео: самолет приземляется прямо на оживленное шоссе

Посадку самолетов на автодороги мы видели много раз, но взлет — это что-то новое. Первое видео приземления на шоссе, ставшее вирусным, появилось в начале 2000-х годов и быстро разошлось по тогда еще набирающему популярность Интернету. Это был 3-минутный ролик, в котором коммерческий самолет садился на пустой участок шоссе I-405 в Калифорнии.

Опубликованное сегодня видео было снято в Теннесси, и оно не постановочное. По данным полиции города Ноксвилла небольшой самолет совершил аварийную посадку на шоссе I-640 из-за того, что у него закончилось топливо.

В самолете Cessna 172 находились пилот и два пассажира. Он вылетел из аэропорта Sky Ranch и следовал в аэропорт Island Home. Пилот Коркоран сообщил пожарной службе Ноксвилла, что у него заканчивается топливо и он не сможет без дозаправки долететь до места назначения, поэтому он принял решение садиться на автодорогу.

К счастью, пилот оказался достаточно опытным для этого, а на дороге было всего несколько машин. Необходимое топливо было доставлено в течение часа. Для осуществления безопасного взлета полиции пришлось на время перекрыть автомагистраль, дав самолету около 600 метров для разбега, который совершался не на прямом участке.

Иногда самолеты на дороге приводят к забавным авариям.

Фото, видео: Youtube