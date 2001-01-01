Свободная тонировка, запрет на стоянки… Новые ПДД

Документ разработан Минтрансом совместно с ГИБДД и предлагает ряд новых ограничений.

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ПДД в скором времени могут существенно измениться. В частности, речь идет о тонировке, для которой разработаны новые правила, запрете парковки на так называемых «островках безопасности», ограничениях скорости движения для автобусов, расширении зоны действия знаков «Стоянка запрещена» и многом другом, включая правила движения для электросамокатов и сегвеев, роликов, скейтбордов, а также беговелов.

Работа над поправками в ПДД началась еще в 2019 году и уже прошла несколько стадий. Как рассказали «Коммерсанту в Минтрансе, сейчас проводятся „регламентные процедуры“.

Согласно поправкам, парковка или стоянка, а также остановка на островках безопасности будет запрещена. Зона действия знака 3.27 «Остановка запрещена» будет ограничиваться стоящим за ним знаком «Парковка».

Разгоняться до скорости 90 км/ч разрешат только тем автобусам, в салоне которых установлены ремни безопасности пассажиров и не предусмотрено стоячих мест. Остальные автобусы будут ездить со скоростью не более 70 км/ч. Во время перевозки детей станут обязательными оранжевые маячки. Кроме того, появится знак «Движение автобусов запрещено», а сам общественный транспорт оснастят табло, на котором будет загораться надпись «Внимание, пассажир» — следующие за автобусом автомобили должны будут остановиться и дождаться, пока табло погаснет.

Изменятся и правила тонировки. ГОСТ 5727 от 1988 года (лобовое стекло — не менее 75% светопропускания, а передние боковые — не менее 70%) заменяется на ГОСТ 33997 2016 года, согласно которому лобовое стекло должно пропускать не менее 70% света, а светопропускание остальных не нормируется. То есть правила станут менее жесткими. Также водители смогут возить с собой любую аптечку, огнетушитель и аварийный знак — ГОСТ Р 41.27 2001 года теряет силу.

Люди, использующие средства индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокаты, моноколеса, сегвеи, коньки, скейтборды, роликовые коньки и прочий подобный «транспорт», будут обязаны следовать особым правилам. Дети до 7 лет смогут кататься на СИМ по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон, но исключительно в сопровождении взрослых. С 7 до 14 лет дети могут кататься самостоятельно, не выезжая за пределы описанных зон, либо выезжая на правый край проезжей части или на обочину, но только если СИМ оборудован соответствующим образом — есть тормоза, фонарь и катафоты. Среди пешеходов людям на СИМ будет запрещено разгоняться быстрее 20 км/ч. И, конечно же, ездить на СИМ в пьяном виде будет нельзя.

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Фото: Михаил Метцель/ТАСС