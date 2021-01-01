Популярный кроссовер получил футуристический дизайн, разнообразную линейку моторов и шикарный интерьер.

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Кроссовер отличается нетрадиционным дизайном, главной особенностью которого стала решетка радиатора, сливающаяся с передней оптикой. В профиль машина напоминает другую новинку компании — Элантру, благодаря многогранным поверхностям. Длинная и относительно плоская крыша окрашена в контрастный черный цвет, а хромированная отделка заставляет Tucson казаться ниже.

Задние фонари — в форме лезвий, а над ними проходит яркая светодиодная полоса. Задний бампер имеет уникальную ромбовидную текстуру, а щетка стеклоочистителя спрятана под спойлером.

Интерьер Tucson не менее эксцентричен. Здесь установлено рулевое колесо, как у новой Сонаты, а две серебристые полосы опоясывают пространство вокруг водителя и переднего пассажира, из-за чего оба места кажутся обособленными. Цифровая панель приборов лишена козырька, а по бокам от нее расположены воздуховоды. Еще одна интересная особенность — бескнопочное управления климатической системой, что может оказаться неудобным при изменении настроек на ходу.

В список оборудования вошла, в частности, система мониторинга качества воздуха, которая отслеживает уровень загрязнения атмосферы за бортом и оснащена испарителем.

Линейка двигателей состоит из нескольких агрегатов. Это 2,5-литровый рядный 4-цилиндровый мотор мощностью 190 л.с. и 260 Нм, который работает в паре исключительно с 8-ступенчатым автоматом. Гибридная силовая установка состоит из 1,6-литрового турбомотора и электродвигателя. Ее суммарная мощность составляет 230 л.с. и 350 Нм. Неизвестно, какую коробку получил гибридный кроссовер, но, скорее всего, это 6-ступенчатый автомат (как на Сонате). Позже появится подключаемый гибрид.

Предлагаться кроссовер будет как в передне-, так и в полноприводной версиях. Последняя получит множество режимов движения — добавятся «Грязь», «Песок» и «Снег».

У нового кроссовера расширенный список систем помощи водителю и активной безопасности. Пока сложно сказать, какие из них будут представлены в базе, а какие — в топе. Есть система предотвращения лобовых столкновений с функцией обнаружения пешеходов, система удержания в полосе с функцией мониторинга слепых зон, а также полуавтономная система вождения Hyundai Highway Driving Assist.

Колесная база нового Hyundai Tucson составляет 2680 мм — это примерно на 10 мм больше, чем у предшественника. На 20 мм увеличилась и длина — до 4501 мм. Кроме того, кроссовер стал на 15 мм шире (1864 мм). Высота же машины почти не изменилась и составляет 1651 мм (плюс всего 5 мм).

Несмотря на незначительное увеличение габаритов, внутри кроссовера стало заметно просторнее. Например, объем багажника увеличился на 218 литров — до 1096 литров (при сложенном заднем диване).

В продажу новый Hyundai Tucson поступит в первой половине 2021 года и будет немного дороже, чем нынешнее поколение кроссовера, которое продается в России по цене от 1 619 000 рублей. Предположительно, его цена составит от 1,8 млн рублей.

Hyundai также представил новый гоночный автомобиль, но без двигателя.

Фото: Hyundai