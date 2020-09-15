Новый рекламный ролик не понравился тем, что неумелый ученик автошколы за рулем BMW вдруг превращается в дрифтера.

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Чешское представительство BMW опубликовало видеоролик, который должен был показать преимущества баварских автомобилей. Но реакция людей на него оказалась обратной — реклама возмутила автомобилистов, уставших от хамства некоторых водителей за рулем немецких машин.

В видео показан робкий ученик автошколы, который паркуется с наездом на тротуар, а также его инструктор, недовольный вождением подопечного. Молодой человек, уходя с занятия, даже не смог с первого раза закрыть дверь и очень смущается из-за неловкости.

Но тут на пустой парковке оказывается новый полноприводный BMW 4-й серии в версии M, который приглашает ученика за руль. Оказываясь на месте водителя, юноша тут же преображается и начинает дрифтовать, чем очень удивляет инструктора.

Идея рекламы понятна — BMW позволяет любому получить удовольствие за рулем, все зависит от автомобиля. Но именно эта идея не понравилась людям.

«Посыл рекламы: даже обезьяна на нашей точиле сможет валить!», — написал, например, в одной соцсети Илья Ш.

«Хорошая попытка, маркетологи БМВ. Но нет, не сегодня», — высказался Андрей Т.

Водителей BMW очень часто обвиняют в неуважении к другим участникам дорожного движения, что даже считается неким феноменом марки. Критику вызывают резкие перестроения, настойчивые требования уступить дорогу, нежелание включать поворотники и так далее.

Возможно, негативной реакции не последовало бы, если бы ученик автошколы выписывал «пончики» не на общественной парковке, пусть и пустой, а на автодроме или спортивной трассе. Но вряд ли...

BMW и Mercedes-Benz часто задирают друг друга в рекламе, а во время переписки в соцсетях за словом в карман не лезут.

Фото, видео: Youtube