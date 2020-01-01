Водители-убийцы сядут пожизненно (но не у нас)

Правительство Великобритании хочет ужесточить наказание для водителей, которые стали виновниками смертельных ДТП.

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Водители, по чьей вине в авариях погибают люди, смогут приговаривать к пожизненному заключению после принятия закона в следующем году. Кроме того, в законе появится статья за причинение серьезных травм в результате неосторожного вождения. Таким образом, безответственные водители смогут угодить в тюрьму минимум на 14 лет.

В прошлом году в Англии виновниками смертельных ДТП, произошедших в результате опасного вождения, были признаны 174 человека. Еще 19 человек при этом находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Реформы стали результатом многолетнего обсуждения приговоров для водителей-убийц. Большинство людей (90% согласно результатам опросов в 2017 году) выступают за принятие нового, более сурового закона в отношении водителей, чьи действия приводят к серьезным травмам, а 70% согласились, что максимальное наказание для виновников смертельных ДТП должно быть увеличено до пожизненного заключения.

«Я объявляю, что в начале следующего года мы представим законопроект, вводящий пожизненное заключение для опасных водителей, которые становятся виновниками гибели людей, и гарантирующий, что они почувствуют всю силу закона. Но это только часть нашего плана по борьбе с преступностью и восстановлению доверия к системе правосудия. На этой неделе я изложу и другие меры», — заявил королевский адвокат, министр юстиции и лорд-канцлер Роберт Бакленд.

Напомним, что известный актер Михаил Ефремов получил за смертельное ДТП 8 лет колонии.

Фото: Ian Valerio / Unsplash