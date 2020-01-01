Поднялись цены на Kodiaq и Superb

Минимальная цена кроссовера теперь 1 634 000 рублей.

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Кроссовер Kodiaq вновь прибавил в цене — в августе Skoda уже переписывала прайсы на модель, тогда подорожание составило от 4000 до 42 000 рублей. Теперь цены еще раз выросли — от 44 000 до 58 000 рублей.

Базовая версия Active с бензиновым мотором отныне стоит 1 634 000 рублей, а самый доступный вариант с дизелем (комплектация называется Ambition) обойдется в 2 250 000 рублей. Дорогие комплектации тоже подорожали — так, за топ-версию Laurin&Klement с бензиновым мотором просят 3 415 000 рублей, а с дизельным — 3 366 000 рублей.

Кроме того, прибавили в цене лифтбек Superb (прирост цены составил от 16 000 до 51 000 рублей) и универсал Superb Combi (от 19 000 до 25 000 рублей), пишет Цена.Авто. Начальная версия Superb теперь стоит 1 993 000 рублей, а максимальная Laurin&Klement — 3 522 000 рублей. При этом версии лифтбек с моторами 220 и 280 л.с. пока сохранили ценники.

У модели Skoda Superb Combi подорожание затронуло четыре комплектации из десяти, в том числе базовую Ambition. Теперь универсалы чешской марки обойдутся от 2 281 000 до 3 462 000 рублей.

В ближайшее время должна состояться презентация Skoda Octavia четвертого поколения.

Фото: Skoda