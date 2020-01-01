Также в ГИБДД отмечают, что к авариям часто приводят неработающие фары и самодеятельные изменения в конструкции машин.

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ГИБДД представила отчет о ДТП в России за 8 месяцев 2020 года. На фоне снижения количества аварий и погибших в них людей выросло число ДТП из-за неисправностей ТС, а также погибло больше мотоциклистов, чем за тот же период 2019 года. Не стоит при этом забывать, что в самых больших городах страны несколько месяцев движение было гораздо менее интенсивным из-за эпидемиологических ограничений.

Всего с января по август произошло 91 100 аварий, в которых пострадали или погибли люди (мелкие ДТП не вошли в статистику), приводит статистику ГИБДД «Коммерсантъ». Это на 11% меньше, чем за 8 месяцев 2019 года. При этом в авариях погибли 9700 человек и было ранено 116 000, что, соответственно, на 5% и 12,4% меньше, чем годом ранее.

Лидером по количеству ДТП стала Москва, где за отчетный период произошло 4700 аварий. На втором месте Краснодарский край — 4000 аварий, а на третьем — Санкт-Петербург с результатом 3200 ДТП. В пятерку «лидеров» также вошли Московская и Нижегородская области — 3000 и 2900 аварий соответственно.

В ГИБДД отметили, что в текущем году погибло на 16,5% больше мотоциклистов, чем в прошлом, — 430 человек. Значительно выросло и количество аварий из-за технических неисправностей транспортных средств — на 13,7%. Происходят они, чаще всего, из-за изношенных шин и незаконной тонировки, которая мешает водителям хорошо видеть дорогу. К ДТП приводят и неисправные световые приборы, а также кустарная доработка машин, которая считается внесением изменения в конструкцию автомобиля.

Самой опасной дорогой Москвы и одной из самых опасных в России признана МКАД.

Фото: Clark Van Der Beken / Unsplash