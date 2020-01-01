Первые изображения обновленного Hyundai i30 N

Стало лучше? Определенно. Быстрее? Может быть.

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Компания Hyundai продолжает обновлять модельный ряд и наконец добралась до горячего хэтчбека Hyundai i30 N. Модель с освеженной внешностью и некоторыми техническими изменениями представят в текущем году. А пока перед нами первые официальные изображения — они заявлены как тизеры, но практически полностью раскрывают внешность.

Спереди изменения затронули бампер и светодиодные фары с V-образными ходовыми огнями. Сзади бампер также обновили, вписав в него более крупные патрубки двустороннего выхлопа, а фонари получили новую внутреннюю структуру. Довершают картину кованые колесные диски 19" нового дизайна.

Судя по снимкам, в салоне у Hyundai i30 N будет спортивный руль, ковшеобразные сиденья, педали с алюминиевыми накладкам, а также новая цифровая комбинация приборов и обновленная мультимедийная система с 10,25-дюймовым тачскрином, как на стандартных Hyundai i30 нового образца.

По двигателям обновлений не предвидится: заявлен тот же мотор 2.0 T-GTI PP, что и на дореформенной версии, так что показатели в 275 л.с. и 378 Нм, скорее всего, останутся неизменными. Отметим, что в России наряду с этим двигателям в Hyundai i30 N в нынешнем исполнении применяют также более доступный 249-сильный движок 2.0 T-GTI.

Пожалуй, самым большим изменением по технической части станет новый 8-ступенчатый преселективный робот, с которым Hyundai i30 N должен бросить вызов новому VW Golf GTI. Однако и 6-ступенчатая механическая трансмиссия также останется в деле. Кроме того, обновленный хэтч получил новые рычаги подвески, более тонкие стабилизаторы поперечной устойчивости, пружины с уменьшенным количеством витков и перекалиброванную систему контроля тяги.

А вот Hyundai Tucson в линейке моделей будет не обновленным, а совершенно новым автомобилем, и о нем уже известны все подробности.

Фото: Hyundai