Для поездов нашелся свой Мост глупости

У некоторых вагонов срезало крышу, которая повредила перевозимые в них новые автомобили.

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В жизни бывают плохие дни, а бывают очень плохие, когда «вы только что нанесли ущерб в размере двух миллионов долларов». Последнее было высказано машинисту поезда, в вагонах которого перевозились новые автомобили.

На видеозаписи показано, как низкий мост медленно срезает крыши вагонов, одного за другим. Постепенно поезд останавливается. Как ни странно, один из вагонов оказался серьезно поврежден еще до того, как заехал под мост, — его видно в самом начале ролика. Вероятно, он был выше других вагонов и стал жертвой другого моста.

Поезд мог бы перевозить что угодно, но, по иронии судьбы, груз его был не из дешевых — новые автомобили совсем не бюджетных марок. В видео показан, например, искореженный Ford Explorer и помятый Lincoln Nautilus.

Инцидент произошел в Мемфисе (США), и непонятно, как поезд оказался под негабаритным мостом. Наверняка состав можно было направить по другому пути, в обход низкого моста. От ответа на этот вопрос зависит, кто будет отвечать и возмещать ущерб.

В Москве тоже есть свой мост глупости.

Фото, видео: Youtube