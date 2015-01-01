ФАС остановила расширение сети камер фиксации

Федеральная антимонопольная служба получила жалобу от самарской компании «Эффективные технологии», в которой указывается на слишком узкие рамки условий тендера от ЦОДД, что значительно сокращает количество компаний, способных выполнить техзадание.
В частности, требуется фиксация с помощью камер разговоров водителей по телефону, хотя программных средств для этого в стране еще нет.
Также ЦОДД требует наличия у камер объективов форматом 1,69 см, диафрагмой F1.4, а материнские платы должны быть из шестислойного текстолита. Подробно описан даже кабельный гермоввод корпуса видеомодуля, который должен быть сделан из нейлона с прокладками из неопренового каучука. Все эти описания, согласно законам, не должны описываться в условиях тендера.
Тендеры были объявлены ЦОДД 26 августа 2020 года. Согласно их условиям город намерен арендовать 865 камер, разбив оплату на два контракта стоимостью 1,05 млрд и 4,9 млрд рублей.
Единственным участником тендера стала компания «Строй инвест проект», пишет «Коммерсантъ». Эта фирма уже много лет сотрудничает с ЦОДД.
- Также планируется установка наблюдения за камерами фиксации нарушений, которая позволит защитить оборудование от вандалов.
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