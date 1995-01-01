Просто жесть: 26-летний пацан на Infiniti влетел на тротуар

Водитель иномарки Эльмин Гулиев грубо нарушил ПДД, в результате чего пострадали не только пешеходы, но и его пассажирка.

В центре Москвы, на Остоженке, 47, водитель на Infiniti вылетел на тротуар и сбил двух человек. За рулем оказался рэпер Эльмин Гулиев, который позже признался полицейским, что пролетел перекресток на красный сигнал светофора. Он согласился пройти тест на алкоголь и наркотики. По предварительным данным, запрещенных веществ в его крови не обнаружено. Авария произошла в понедельник.

Рэпер не только проехал на запрещающий сигнал светофора, но и серьезно превысил скорость, задел другой автомобиль и, вылетев на тротуар, сбил людей.

Все пострадавшие были госпитализированы с места аварии. Женщины находятся в тяжелом состоянии, мужчина получил перелом руки. Известны фамилии пострадавших, это Тухтарова Н.А., 1971 г.р.; Алдарева А.В., 1995 г.р. и Иорданов М.Н., 1985 г.р.

Надежда Тухтарова является преподавателем лингвистического университета, в тот день она спешила на лекции. Ждавшие ее студенты узнали женщину на видео с аварии, на связь она выходить перестала. Она серьезно пострадала, ей пришлось ампутировать часть ноги, кроме того, у нее диагностирована черепно-мозговая травма.

Пострадавшая Алдарева, по словам источника канала «360», — тиктокерша, известная под ником sv_angie. В ее аккаунтах есть совместные видео с Эльмином Гулиевым, управлявшим Infiniti. Девушка получила сотрясение мозга и перелом таза.

Полиция задержала 26-летнего Гулиева, он утверждает, что уходил от столкновения с другим автомобилем. Правда, на его счету за последний год уже три аварии. В отношении начинающего певца заведено уголовное дело.