Первые фото обновленного BMW X7

«Ноздри» меньше не станут, а вот фары поменяются значительно.

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Опубликованы первые фотографии обновленного BMW X7, старт которого в производстве намечен на 2022 год. Камуфляжная пленка скрывает большинство деталей, однако некоторые выводы сделать уже можно.

Фирменные «ноздри» останутся крупными, в духе внедорожников X7 нынешнего исполнения и седанов 7-й серии, однако в BMW не видят в этом проблемы: решетка обновленного X7 большая, потому что сама модель имеет внушительные габариты, и в конце концов рынок будет вынужден просто принять это, приводит британский Autocar слова дизайнера баварской компании Адриана вай Хойдонка.

Работы по фейслифту, таким образом, будут сосредоточены на переднем бампере, в котором изменится форма боковых воздухозаборников, и на головной оптике, которая, судя по всему, приобретет более строгие прямоугольные формы — подобное уже можно было наблюдать на шпионских снимках нового седана 7-й серии, который в топ-версии будет электрическим.

Частичная электрификация грозит и «икс-седьмому»: ранее в BMW заявляли, что запас хода на «чистом электричестве» у гибридной версии обновленного X7 будет превышать 50 миль (около 80 км).

Сейчас в России продается X7 актуального исполнения, с июня 2019 года модель производится заводом «Автотор».

Фото: Autocar