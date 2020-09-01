Новое поколение кроссовера Rogue (X-Trail), который поступит в продажу осенью, встало на конвейер в США.

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Rogue является самой продаваемой моделью Ниссана в Северной Америке: за 13 лет там было продано более 3 миллионов экземпляров кроссовера. Популярен он и в России, где продается под именем X—Trail: за 8 месяцев 2020 года его купили почти 12 тысяч автомобилистов.

При производстве кроссовера третьего поколения применяются передовые технологии — виртуальная реальность и коллаборативные роботы (cobots — автоматическое устройство, которое может работать совместно с человеком). В Nissan заявляют, что на линии сборки нового Rogue установлено больше коллаборативных роботов, чем на любой другой. Это позволяет высвободить рабочих для выполнения других, более квалифицированных задач, что непременно отразится на качестве сборки.

Nissan также использует виртуальную реальность, чтобы инженеры могли устранять производственные проблемы до их появления в цеху, еще на этапе резки стали. Технология позволяет также формировать конструкцию технологического оборудования благодаря ранней виртуальной обратной связи от технических специалистов.

В продаже на североамериканском рынке новый Rogue появится уже этой осенью. В Россию кроссовер поступит позже, после организации его производства на заводе под Санкт-Петербургом. В планах компании представить до конца 2021 года еще шесть новых моделей Nissan.

Новый Nissan X-Trail — началось производство Новое поколение кроссовера Rogue (X-Trail), который поступит в продажу осенью, встало на конвейер в США. Новый Nissan X-Trail — началось производство

О надежности X-Trail нынешнего поколения вы можете узнать здесь.

Фото: Nissan