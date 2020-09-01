Новый Nissan X-Trail — началось производство — журнал За рулем

Новый Nissan X-Trail — началось производство

Новое поколение кроссовера Rogue (X-Trail), который поступит в продажу осенью, встало на конвейер в США.

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Rogue является самой продаваемой моделью Ниссана в Северной Америке: за 13 лет там было продано более 3 миллионов экземпляров кроссовера. Популярен он и в России, где продается под именем XTrail: за 8 месяцев 2020 года его купили почти 12 тысяч автомобилистов.

При производстве кроссовера третьего поколения применяются передовые технологии — виртуальная реальность и коллаборативные роботы (cobots — автоматическое устройство, которое может работать совместно с человеком). В Nissan заявляют, что на линии сборки нового Rogue установлено больше коллаборативных роботов, чем на любой другой. Это позволяет высвободить рабочих для выполнения других, более квалифицированных задач, что непременно отразится на качестве сборки.

Nissan также использует виртуальную реальность, чтобы инженеры могли устранять производственные проблемы до их появления в цеху, еще на этапе резки стали. Технология позволяет также формировать конструкцию технологического оборудования благодаря ранней виртуальной обратной связи от технических специалистов.

В продаже на североамериканском рынке новый Rogue появится уже этой осенью. В Россию кроссовер поступит позже, после организации его производства на заводе под Санкт-Петербургом. В планах компании представить до конца 2021 года еще шесть новых моделей Nissan.

Новый Nissan X-Trail — началось производство

Новое поколение кроссовера Rogue (X-Trail), который поступит в продажу осенью, встало на конвейер в США.

Новый Nissan X-Trail — началось производство — фото 1169928Новый Nissan X-Trail — началось производство — фото 1169929Новый Nissan X-Trail — началось производство — фото 1169927Новый Nissan X-Trail — началось производство — фото 1169925Новый Nissan X-Trail — началось производство — фото 1169926Новый Nissan X-Trail — началось производство

Фото: Nissan

Новый Nissan X-Trail — началось производство

Новое поколение кроссовера Rogue (X-Trail), который поступит в продажу осенью, встало на конвейер в США.

Новый Nissan X-Trail — началось производство — фото 1169927Новый Nissan X-Trail — началось производство — фото 1169926Новый Nissan X-Trail — началось производство — фото 1169928Новый Nissan X-Trail — началось производство — фото 1169929Новый Nissan X-Trail — началось производство — фото 1169925Новый Nissan X-Trail — началось производство
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Отзывы о Nissan X-Trail (10)

Nissan 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Интересный внешний вид, подвеска, комфортный салон.

Недостатки:

Пока особых не замечено

Комментарий:

Привык к большим автомобилям и поэтому взял эту машину, посоветовал мне хороший друг, у которого еще дорестайл, но я решил взять новую машину, не люблю БУ. И вот уже на протяжении полугода я катаюсь на нем и могу высказать своё мнение. Во первых я забрал его за очень хорошую цену (дилер сделал вы...

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