Kia не знает, что делать со Стингером — журнал За рулем

Kia не знает, что делать со Стингером

В данный момент решается судьба особого седана Stinger, из которого могут сделать электромобиль или вовсе закрыть проект.

Материалы по теме
Обновленный Kia Stinger: известна линейка двигателей

К моменту обновления модели автопроизводители, как правило, уже работают над следующим поколением машины. Однако это не относится к Stinger. Обновленная версия седана уже представлена и поступила в продажу, но руководство компании все еще не решило, как быть дальше — снимать модель с производства или вложиться во второе поколение, полностью пересмотрев назначение автомобиля. Об этом в интервью Carsguide сообщил руководитель отдела продуктового планирования представительства в Австралии Роланд Риверо:

«Что касается того, как будет выглядеть модель следующего поколения [Stinger], то вопрос все еще изучается. Никакого решения по модели следующего поколения принято так и не было».

Недовольство компании Стингером объяснимо — виноват не сам автомобиль, а его небольшие продажи. Возьмем, к примеру, европейский рынок, где с момента запуска модели три года назад было продано всего около 10 000 экземпляров. В Kia признают, что цифры могли быть лучше. Следует отметить, что спрос на модели в кузове седан продолжает падать из-за роста спроса на кроссоверы.

Если руководство Kia решит вложиться в Stinger второго поколения, то новинка вряд ли выйдет до середины десятилетия. Не исключено, что при этом компания откажется от двигателя внутреннего сгорания и сделает модель полностью электрической, на что намекал руководитель отдела дизайна Kia Карим Хабиб в начале этого года в интервью Top Gear.

Фото: Kia

35
Оцените материал
0:0

Отзывы о Kia Stinger (1)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Нет ни чего хорошего в нем

Недостатки:

Нет ни чего хорошего в нем

Комментарий:

В салоне кое как сел, мой рост 186 вес 90.не понимаю для кого машина сделано. Кто его вообще покупает если только для понтов, за такую цену лучше взять новый мохаве 2020г

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...