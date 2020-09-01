Kia не знает, что делать со Стингером

В данный момент решается судьба особого седана Stinger, из которого могут сделать электромобиль или вовсе закрыть проект.

Материалы по теме Обновленный Kia Stinger: известна линейка двигателей

К моменту обновления модели автопроизводители, как правило, уже работают над следующим поколением машины. Однако это не относится к Stinger. Обновленная версия седана уже представлена и поступила в продажу, но руководство компании все еще не решило, как быть дальше — снимать модель с производства или вложиться во второе поколение, полностью пересмотрев назначение автомобиля. Об этом в интервью Carsguide сообщил руководитель отдела продуктового планирования представительства в Австралии Роланд Риверо:

«Что касается того, как будет выглядеть модель следующего поколения [Stinger], то вопрос все еще изучается. Никакого решения по модели следующего поколения принято так и не было».

Недовольство компании Стингером объяснимо — виноват не сам автомобиль, а его небольшие продажи. Возьмем, к примеру, европейский рынок, где с момента запуска модели три года назад было продано всего около 10 000 экземпляров. В Kia признают, что цифры могли быть лучше. Следует отметить, что спрос на модели в кузове седан продолжает падать из-за роста спроса на кроссоверы.

Если руководство Kia решит вложиться в Stinger второго поколения, то новинка вряд ли выйдет до середины десятилетия. Не исключено, что при этом компания откажется от двигателя внутреннего сгорания и сделает модель полностью электрической, на что намекал руководитель отдела дизайна Kia Карим Хабиб в начале этого года в интервью Top Gear.

О достоинствах и недостатках Стингера вы можете узнать здесь.

Фото: Kia