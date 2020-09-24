Таксистам запретили делать татуировки. В Китае

Водителям города Ланьчжоу, расположенного на северо-западе Китая, у которых уже есть татуировки, придется их сводить хирургическим путем.

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Отношение к татуировкам за последние годы изменилось. Люди стали к ним более лояльны. Но, как оказалось, не везде и не во всех сферах. В Китае власти города Ланьчжоу запретили татуировки у таксистов, чтобы защитить женщин и детей. Оказывается, многие пассажиры боятся ездить с татуированными водителями.

«Большие татуировки на водителях могут беспокоить пассажиров, женщин и детей, — говорится в официальном приказе. — Водители должны удалить их хирургическим путем».

Этот запрет вызвал бурное обсуждение и возобновил дискуссию о татуировках Восточной Азии, которые на протяжении десятилетий ассоциировались с организованной преступностью.

«Этот ограниченный, драконовский запрет отбрасывает Китай на пару веков назад, — приводит слова тату-мастера издание VICE News. — Татуировки сейчас очень распространены. Как насчет того, чтобы правительство лучше боролось с коррупцией и фанатиками, вместо того чтобы расправляться с татуированными людьми?».

Сами таксисты, у которых есть тату, заявили что с тем же успехом татуировки можно скрыть под одеждой или замазывать на время работы выступающие части тональным кремом. Также они напомнили властям, что удаление тату хирургическим путем — это дорогостоящий и болезненный процесс. Кроме того, ничто не мешает пассажирам, заказывая такси, просить оператора присылать машину с нетатуированным водителем.

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Фото: EPA/TASS